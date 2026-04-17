4月12日にスタートした堤真一（61＝写真）主演のTBS系日曜劇場「GIFT」の“巻き返し”に注目が集まっている。

【もっと読む】“有村架純の次”は白石聖か長濱ねるか…TBS日曜劇場は“大手持ち回り”からフラーム最強へ

25分拡大スペシャルだった初回の平均世帯視聴率が9.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と、老舗の看板枠でまさかの1ケタ発進。初回1ケタは2022年10月期、山粼賢人（31）主演「アトムの童」の8.9％以来、4年ぶりとなる。

その「GIFT」は、《孤独な天才宇宙物理学者・伍鉄（堤）が出会ったのは“車いすラグビー”の弱小チーム そこにいたのは様々な障害がある個性豊かな選手たち》《暗闇を生きてきたすべての人たちへ神様がくれた“愛”という名の“ギフト”の物語》（公式サイトから）。堤が27年ぶりに日曜劇場主演ということでも話題だ。

ちなみに27年前の主演作は1999年7月期の「ザ・ドクター」。

「その年の1月期が高橋克典さんの『サラリーマン金太郎』で、全話平均19.0％でした。『ザ・ドクター』は10.6％。翌2000年1月期にキムタク主演の『Beautiful Life』が記録した32.3％は“異次元”ですが、堤さんとしても“雪辱”を果たしたいところでしょう」（元テレビ誌編集長）

が、初回1ケタではリベンジもおぼつかない。

「脇役陣が山田裕貴さんをはじめ、有村架純さんなど人気の若手から、吉瀬美智子さん、安田顕さん、さらに山口智子さんとそうそうたる面々です。日曜劇場だからこそ集められるキャストですが、いやらしい話、これだけ豪華になると、ギャラの方も……前作『リブート』の好調の波に乗れなかったことで、TBS局内も相当焦っているらしいですよ」（スポーツ紙芸能記者）

ちなみに山粼賢人の「アトムの童」は2回目で10％台に乗せたものの、その後は9〜10％をうろうろして、全話平均9.6％で終わった。

もっとも「GIFT」は、レビューサイトFilmarksでの評価が5点満点で3.7（4月16日現在）とじわじわ上昇中。《予想外に良い》《堤真一はこういう役が似合う》《山田裕貴が熱いやつで最高》などと評判は悪くない。

「“車いすラグビー”のお話ということで、《どうせ感動の押し売りだろう》などとハナから敬遠した人もいたようですが、今後の口コミ人気の広がり次第で、巻き返しの余地は十分あるでしょう。ただ、ひとつ気になるのが『GIFT』も『アトムの童』も主人公が“天才”という点です。視聴者が感情移入しにくいところがある。とはいえ、弱小チームが逆境にめげず、逆転勝利を掴んでいくというお話は日曜劇場の“鉄板ネタ”。確実に視聴者のウケはいい。山田さんら若手の熱い演技に期待です」（前出の元テレビ誌編集長）

逆転勝利なるか。

◇ ◇ ◇

「TBS日曜劇場」の“人事”から目が離せない。関連記事【もっと読む】“有村架純の次”は白石聖か長濱ねるか…TBS日曜劇場は“大手持ち回り”からフラーム最強へ…では、芸能事務所「フラーム」一強時代到来の可能性について伝えている。