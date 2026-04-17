トランプ米大統領は現地１６日、イランとの和平協議が今週末に再び実施される可能性を指摘した。イラン側は和平協議の再開について公式な意思表示を明らかにしていないものの、トランプ米大統領は「イランとの合意まで非常に近づいている」と述べている。週末を前に、米国とイランの和平合意に向けた進展が報じられるようであれば、「有事のドル買い」の巻き戻しでドルが売られる可能性がある。 MINKABU PRESS