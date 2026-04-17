韓国で裁判所の接近禁止命令が終了してからわずか1週間後で妻を探し出し、凶器で殺害した60代の男に二審でも実刑判決が言い渡された。【写真】接近禁止命令下で女性を殺害…韓国ストーカー犯の身元情報が公開4月17日、法曹界によると、ソウル高裁仁川（インチョン）支部・刑事2部（イ・ジョンミン部長判事判部）は、殺人容疑で起訴された中国国籍の60代男に対する控訴審の宣告公判で検察側の控訴を棄却し、原審と同じ懲役27年を言