ものまねタレント。本名は小澤かおり。日本人の父とフィリピン人の母のハーフ。有名人の顔真似を得意としている。
Smart FLASH
「痛むどころか髪の毛綺麗になった」とし、明るい金髪姿を公開
スポーツ報知
弟たちの写真を公開し、「みんな似ているでしょ！？」とコメント
ABEMA TIMES
「Aスレッド」の施術を受けたとして、ビフォー＆アフターなどを公開
スポニチアネックス
2020年12月に結婚したeスポーツ上級者の夫との夫婦ショットを公開
左右差がポイントだと説明し、スタッフからは「そっくり」との声が
J-CASTニュース
ものまねメイクで酷使したためか、目の周りの老化が早い気がすると吐露
無理だと忠告するも、オリコン1位を取ったら「謝って」と言われたという
東スポWEB
YouTubeチャンネル「女神降臨メイク」の企画だという
「最近また少し太り気味」「美ボディを目指して巻き返ししましょ」と言及
過去にはメイクをして訪れたショッピングモールが騒然となったことも
文春オンライン
以前は「反ワクチン派」だったが、英国在住の親戚がきっかけで一転
日刊スポーツ
炭水化物を減らすなどして、夏に向けての体づくりに励んでいるそう