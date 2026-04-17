去年11月からことし3月までの間に、上越市に住む高齢女性が現金合計1015万円をだまし取られる詐欺被害がありました。警察によりますと女性は去年11月、タブレットで投資サイトを閲覧していたところ「株式市場について教えます」という広告に興味をもち、サイトからSNSに誘導されました。SNSでは、投資家を名乗る人物から株を運用するアプリをインストールするよう誘導された上、ことし2月から3月の間に9回にかけて合計710万