定年祝いに、子どもから旅行をプレゼントされる人もいるかもしれません。飛行機の座席を選べる場合、会社ごとの違いなどを知っておくと、自分に合う航空会社を選べるでしょう。 今回は、JALの「クラスJ」とANAの「プレミアムクラス」の違いや、旅行をプレゼントされたときの注意点などについてご紹介します。 「クラスJ」と「プレミアムクラス」の違いとは 「クラスJ」は日本航空株式会社（JAL）、「プレミアムク