モデルでタレントの吉川ひなのさんが4月17日、自身のインスタグラムを更新。芸能活動を再開することを報告しました。【写真を見る】【 吉川ひなの 】芸能活動再開を報告「久しぶりにテレビのお仕事なんかも…8年振りくらいかな、、！また、お話しできたらうれしいな、なんて思っています」吉川さんは近況について「子どもたちとの生活が始まってから、長い時間をかけて、日々の暮らしや自分自身とゆっくり向き合ってきました。」「