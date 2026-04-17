「整形課金額2600万」と公表している28歳モデルの、整形前後のビフォーアフター写真が注目を集めています。【写真】「整形課金額2600万」激変後…現在のビジュアル話題となっているのはモデルでインフルエンサーの平瀬あいりさん（28）。自身のXに「自分磨きは最強の投資」と力強い言葉で書き出し、「撮影してきた、『可愛い』って言ってもらえた。昔はそんな言葉、一度ももらえなかった。整形して自分の中身も180°変えられた