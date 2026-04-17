東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 トランプ米大統領 イランが「核の塵」を我々に引き渡すことで合意した イランが「ホルムズ海峡解放」や「石油無償供与」などに同意した ※「核の塵」とは空爆によって地中深くに埋もれた高濃縮ウランを指す イラン当局者 核物資移送について一切交渉していない、米