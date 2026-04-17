東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領

イランが「核の塵」を我々に引き渡すことで合意した

イランが「ホルムズ海峡解放」や「石油無償供与」などに同意した

※「核の塵」とは空爆によって地中深くに埋もれた高濃縮ウランを指す



イラン当局者

核物資移送について一切交渉していない、米国はまた嘘をついた



【日本】

植田日銀総裁

中東情勢の経済への影響かなり不透明という意見で一致した

G20で中東紛争が経済物価金融に与える影響について議論した

物価上振れリスクと景気下振れリスク両方あり判断は「非常に難しい」

G7で日銀が様子見の段階にあるとは述べていない



片山財務相

極めて高い緊張感持って市場注視、原油先物の動きが為替にも波及



【英国】

テイラー英中銀委員

市場は利上げを織り込みすぎている、先走りすぎた可能性がある

インフレ加速に抵抗するための利上げが必要になるかどうか疑わしい

戦争が始まっていなければ3月会合では利下げに投票していただろう

※テイラー氏は英中銀の中で最もハト派



【豪州】

チャーマーズ豪財務相

米イラン戦争により世界経済が極めて危険な局面に直面

豪州ではインフレ上昇と経済成長の鈍化が見込まれる

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