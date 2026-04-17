インスタグラムで報告女子ゴルファーの都玲華（大東建託）は14日、株式会社シュテルン世田谷とサポート契約を結んだことを、自身のインスタグラムで報告した。800万円を超える高級車ベンツと並んで微笑む1枚に反響が寄せられている。真っ白なベンツのSUV「GLC」の横で、巨大なレプリカキーと花束を抱えて微笑む都。車の後ろの大型スクリーンには「都玲華選手納車おめでとうございます」の文字も表示されていた。これからのツ