大改編！ 新生「水上艦隊」を支える5つの母港海上自衛隊は2026年3月、自衛艦隊隷下の護衛艦隊と掃海隊群を廃止し、水上艦隊を新編しました。水上艦隊は、3個水上戦群、水陸両用戦機雷戦群、哨戒防備群などで編成され、保有艦艇は、護衛艦や掃海艦艇、輸送艦、多用途支援艦など約93隻、約40万トンに及びます。【写真】海自唯一！「自前の1万トンドック」護衛艦が入る状況を見る潜水艦や試験艦など、海上自衛隊には水上艦隊に属