20代から頑張って500万円を貯金し、30代になり夢だった家を購入する際に、頭金として支払った、というケースは珍しいことではないでしょう。 でも、もし500万円を頭金で入れず、新NISAで運用し続けていた場合、どうなっていたのでしょうか。実は、住宅ローンの利息を減らす効果よりも、運用による複利の力が家計に大きな差を生むケースも存在します。 本記事では、手元資金を住宅の頭金に充てるべ