20代でマイホームの“頭金500万円”貯金！「NISAで15年運用すると1200万円になる」と言われましたが、「年利3％・5％・6％・7％」でいくら増える？ 住宅ローン利息削減額と比較

住宅ローンの頭金にするメリットと「減る利息」

住宅購入時に頭金を入れる最大のメリットは、住宅ローンの借入総額を減らし、毎月の返済額や将来支払う利息負担を軽減できる点です。借入額が少なくなることで心理的な安心感が得られ、家計管理がしやすくなる側面もあるでしょう。

しかし、現在の日本は低金利環境にあり、例えば、金利0.5％で35年ローンを組んだ場合、500万円を追加で借り入れたとしても、増加する利息総額は約45万円にとどまります。これは、換算すると1年あたり約1万3000円であり、月単位で見ればさらに小さな負担です。

また、住宅ローン控除は借入残高に応じて税金の還付が受けられるため、借入額が多いほど恩恵が大きくなるケースもあります。その結果、実質的な利息負担はさらに圧縮されるでしょう。

以上から、「頭金で大きく利息を減らしている」という感覚に対する実際の経済的メリットは、限定的といえです。手元の現金500万円を、すべて住宅購入のために充てる行為は、安全性は高いものの、資金効率の観点では機会損失を伴う選択にもなり得ます。



新NISAで15年運用した場合、どのくらい増える？

では、その500万円を頭金として使わず、新NISAを活用して15年間運用した場合、資産はどの程度まで増えるのでしょうか。想定として年利を3％、5％、6％、7％の4パターンで試算してみます。

まず年利3％で運用できた場合、15年後の資産は約780万円となります。元本から見れば約279万円の増加であり、安定運用でも一定の成果が期待できる水準です。

次に年利5％の場合、資産は約1040万円まで成長します。元本の2倍を超える規模となり、複利の効果がはっきりと実感できる水準といえるでしょう。

また、年利6％で運用できた場合は、約1200万円に到達します。さらに年利7％で運用できた場合は、約1380万円まで伸びる計算です。

住宅ローンによる利息削減額が約45万円であることと比較すると、その差は歴然です。運用によって得られるリターンは、数百万円から場合によっては1000万円以上に及び、時間を味方につけた資産形成の威力が表れています。



新NISAの流動性の高さはリスク対策にも効果的

数値だけで判断すれば、「頭金を入れずに運用へ回す」という選択が有利に見えてくるでしょう。ただし、家計は単なる計算式では割り切れません。日々の生活や将来の不確実性も含めて判断する必要があります。

特に子育て世帯の場合、毎月の住宅ローン返済額が数万円下がることには大きな意味があります。精神的な余裕が生まれ、突発的な支出にも対応しやすくなるためです。

一方、子どもの成長に伴い教育費は段階的に増加します。中学から高校、大学と進むにつれて支出は大きくなっていくため、そのタイミングで手元資金が不足していると、家計に大きな負担がかかります。

住宅に資金を固定してしまうと、必要なときに柔軟に現金化することは困難です。しかし、新NISAで運用している資産であれば、必要なタイミングで必要な分だけ売却したり、引き出したりができます。この流動性の高さは、家計にとって重要なリスク対策となるでしょう。



安心感と資金効率の最適なバランスを考える

20代で積み上げた500万円を頭金として住宅購入資金に投入する選択は、堅実で安心感のある判断です。しかし、超低金利が続く現代では、その資金を新NISAで活用しながら運用に回すことで、より大きな資産形成につながる可能性があります。

住宅ローンの負担軽減と資産運用による成長のどちらを優先するかは、家計の状況や価値観によって異なるため検証が必要です。

これから住宅購入を検討する人はもちろん、すでに頭金を入れている人でも、今後の資金配分を見直す余地は十分にあります。無理のない範囲で投資を取り入れ、流動性と成長性のバランスを意識して資産を管理することが、将来の安心につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー