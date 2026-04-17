160.78エンベロープ1%上限（10日間） 160.20ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.42現値 159.2621日移動平均 159.1910日移動平均 158.99一目均衡表・基準線 158.96一目均衡表・転換線 158.32ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 157.60エンベロープ1%下限（10日間） 157.06一目均衡表・雲（上限） 156.98100日移動平均 155.93一目均衡表・雲（下限） 153.5