テクニカルポイント ドル円 堅調な推移が継続か テクニカルポイント ドル円 堅調な推移が継続か

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160.78 エンベロープ1%上限（10日間）

160.20 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.42 現値

159.26 21日移動平均

159.19 10日移動平均

158.99 一目均衡表・基準線

158.96 一目均衡表・転換線

158.32 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

157.60 エンベロープ1%下限（10日間）

157.06 一目均衡表・雲（上限）

156.98 100日移動平均

155.93 一目均衡表・雲（下限）

153.55 200日移動平均



ドル円はこのところ158～160円前後のレンジ内で推移している。158円接近では底堅く、21日線を回復しており、堅調な推移が続くとみられる。

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