テクニカルポイント ドル円 堅調な推移が継続か
160.78 エンベロープ1%上限（10日間）
160.20 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.42 現値
159.26 21日移動平均
159.19 10日移動平均
158.99 一目均衡表・基準線
158.96 一目均衡表・転換線
158.32 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.60 エンベロープ1%下限（10日間）
157.06 一目均衡表・雲（上限）
156.98 100日移動平均
155.93 一目均衡表・雲（下限）
153.55 200日移動平均
ドル円はこのところ158～160円前後のレンジ内で推移している。158円接近では底堅く、21日線を回復しており、堅調な推移が続くとみられる。
160.20 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.42 現値
159.26 21日移動平均
159.19 10日移動平均
158.99 一目均衡表・基準線
158.96 一目均衡表・転換線
158.32 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
157.60 エンベロープ1%下限（10日間）
157.06 一目均衡表・雲（上限）
156.98 100日移動平均
155.93 一目均衡表・雲（下限）
153.55 200日移動平均
ドル円はこのところ158～160円前後のレンジ内で推移している。158円接近では底堅く、21日線を回復しており、堅調な推移が続くとみられる。