160.78　エンベロープ1%上限（10日間）
160.20　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.42　現値
159.26　21日移動平均
159.19　10日移動平均
158.99　一目均衡表・基準線
158.96　一目均衡表・転換線
158.32　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
157.60　エンベロープ1%下限（10日間）
157.06　一目均衡表・雲（上限）
156.98　100日移動平均
155.93　一目均衡表・雲（下限）
153.55　200日移動平均

ドル円はこのところ158～160円前後のレンジ内で推移している。158円接近では底堅く、21日線を回復しており、堅調な推移が続くとみられる。