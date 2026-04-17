山口フィナンシャルグループが６日続伸。大和証券は１６日、同社株の投資判断を５段階で２番目の「アウトパフォーム」を継続するとともに、目標株価は２６００円から３１００円に引き上げた。同証券では２５年度の連結純利益を前年度比４％減の３４０億円と会社計画（３１５億円）の超過達成を予想。２７年３月期は４２０億円への増益を見込んでいる。円金利上昇効果の顕在化と債券損縮小が増益を牽引するとみている