いちごは続伸。約１カ月ぶりに年初来高値を更新した。同社は不動産流動化のパイオニア的企業。１４日発表した２６年２月期連結決算は売上高が９２７億５００万円（前の期比１０．９％増）、純利益が１６６億２８００万円（同９．５％増）だった。東京など主要都市を中心に不動産投資意欲の旺盛な状況が続き、これが追い風となった。 続く２７年２月期業績については利益予想のみ開示し、純利益は１８０億円（前期比８．２％