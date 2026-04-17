NAZEが、1stミニアルバム『NAZE』の日本での予約販売を本日4月17日正午よりスタートした。また、発売記念イベントを6月19日に開催する。 （関連：YUMEKIがオーディション番組候補生／トレーナーの両方を経験して見えてきた、夢を叶えるために必要なこと） 同ミニアルバムは、彼らの世界デビュー作。購入者応募特典として開催されるデビューショーケース『THIS IS NAZE』は