元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が15日に自身のアメブロを更新。会員制倉庫型スーパー『コストコ』の商品を朝食に食べ、妻・倉実さんと協力して作った昼食を公開した。この日、花田は「今日の朝食はコストコのハイローラー」と報告し「二次販売店で売っていたみたいです」と説明。「やっぱり美味しい」と満足した様子でコメントし「最近コストコに行けてないので久々に行きたい」と願望をつづった。続けて更新したブログでは「