タレントの日菜あこが16日に自身のアメブロを更新。北海道で購入したお気に入りの菓子の衝撃的なカロリーを明かした。この日、日菜は「札幌のお土産で1番大好きなのが…」と切り出し、北海道のチョコレートメーカー『ロイズ（ROYCE'）』の『ポテトチップチョコレート』を紹介。「しょっぱいポテトチップスにロイズのチョコが掛かってる 甘いとしょっぱいの融合でこれ本当にめちゃめちゃ美味い」と絶賛し「美味しすぎて3箱買って帰