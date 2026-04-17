「本当に美味しい」大好きな北海道土産のカロリーに驚き「太ってもいいから食べたくなる」

タレントの日菜あこが16日に自身のアメブロを更新。北海道で購入したお気に入りの菓子の衝撃的なカロリーを明かした。

この日、日菜は「札幌のお土産で1番大好きなのが…」と切り出し、北海道のチョコレートメーカー『ロイズ（ROYCE'）』の『ポテトチップチョコレート』を紹介。「しょっぱいポテトチップスにロイズのチョコが掛かってる 甘いとしょっぱいの融合でこれ本当にめちゃめちゃ美味い」と絶賛し「美味しすぎて3箱買って帰ってきた」と明かした。

続けて、商品の栄養成分表示の写真とともに「カロリーをみてびっくり！！」とコメント。「100g当たり601kcalで190gと言うことは…一箱約1200kcal」とそのカロリーを報告し「やばない？！」と驚きをつづった。

さらに「ちなみに私がダイエットしてる時の一日の摂取カロリーが1200kcal」と自身の経験と比較し「ダイエット中には爆弾みたいなカロリーだけどこれまーじで本当に本当に美味しいです」と絶賛。「食べたことない方は是非一度食べてみてください 太ってもいいから食べたくなるくらい美味しいです」と呼びかけ、ブログを締めくくった。