森永製菓はこのほど、板チョコ型のアイス「板チョコアイス」に、ストーリーの変化を楽しめる「差しコミックパッケージ」全10種を用意し、4月27日から全国発売する。期間限定のパッケージデザインとして販売し、なくなり次第終了となる。内容量は70mlで価格は税込216円。商品の特徴の1つである、中央のミシン目で半分に切り取れるパッケージ仕様を活用し、切り取った箱を差し込むとセリフやイラストが変化するパッケージをデザイン