ストーリーが動く…『板チョコアイス』パッケージ全10種、期間限定で展開/ Amazonギフトカードが当たるキャンペーンも【森永製菓】

森永製菓はこのほど、板チョコ型のアイス「板チョコアイス」に、ストーリーの変化を楽しめる「差しコミックパッケージ」全10種を用意し、4月27日から全国発売する。

期間限定のパッケージデザインとして販売し、なくなり次第終了となる。内容量は70mlで価格は税込216円。

商品の特徴の1つである、中央のミシン目で半分に切り取れるパッケージ仕様を活用し、切り取った箱を差し込むとセリフやイラストが変化するパッケージをデザインした。箱のイラストは、イラストレーター･冥王めおさんが手がけた。

発売に合わせ、4月16日からウェブCMの公開を開始。また4月27日から、「Amazonギフトカード1万円分」を抽選で計20人にプレゼントするキャンペーンも実施する。

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〈“エモーショナルなテーマ”のウェブCM2本を公開〉

発売に合わせ4月16日から、箱を差し込むとストーリーが展開する様子を収めたウェブCMを公開した。

図書館で本を探す男子生徒と女子生徒が登場する『本棚』篇、受験勉強中の娘と応援する母親を描いた『受験』篇の2種を配信。人気声優の山根綺さん、川島零士さん、平野文さんを起用し、心温まる世界観を表現した。

〈「Amazonギフトカード」が当たるキャンペーンも〉

また発売記念で、公式Xアカウントを通じた抽選キャンペーンも実施する。キャンペーン期間を2回に分けて展開し、第1弾は4月27日〜5月11日、第2弾は5月15日〜5月29日まで。

各回、抽選で10人に「Amazonギフトカード1万円分」をプレゼントする。「森永製菓アイス」の公式Xアカウントのフォロー･リポストで応募できる。

■応募期間

第1弾: 2026年4月27日(月)〜5月11日(月)23:59まで

第2弾: 2026年5月15日(金)〜5月29日(金)23:59まで

■応募方法

1.森永製菓アイスの公式Xアカウント(@MorinagaIce)をフォロー

2.対象のポスト(投稿)をリポストして応募完了

■賞品

「Amazonギフトカード1万円分」

※各回抽選で10人にプレゼントする。

〈「板チョコアイス」について〉

分厚いチョコでバニラアイスを包んだ板チョコ型のアイス。チョコレートが主役のアイスとして1995年に誕生し、2020年に通年発売を開始。2025年には30周年を迎えた。

複数のチョコを使用して本格的な味わいに仕上げており、チョコのパキッと食感となめらかな口どけが楽しめる。特にチョコ好きから支持を得ているという。

中央のミシン目に沿って半分に切り取れるパッケージを採用し、アイスを「少しずつ楽しみたい」時などに、箱を差し込んで保存しておける仕様にしている。また、箱の形状を活かして保存できることを「チョコッとストック」と命名した。

◆ 板チョコアイス「差しコミックパッケージ」特設サイト