今年のGWは自宅がお祭り会場！ 欲望を解放する「ドミノデカ盛り祭」開幕ドミノ・ピザにて、欲望をまるごと解放させる「ドミノデカ盛り祭」が4月24日（金）〜5月10日（日）の期間限定で開催されます。大注目のメインは、なんといっても新登場の「ほぼ1kgからあげ」（2399円） 。Lサイズのピザボックスを開けると、通常の約5倍にもなるジューシーなからあげが山盛りで登場します！さらに過去の販売で大反響を呼んだ、直