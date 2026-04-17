「ドミノ・ピザ」がほぼ1kgのデカ盛りメニューを4/24から展開！ 山盛りのからあげや、ほぼ1kgのモッツァレラチーズがのったピザでＧＷは欲望解放

今年のGWは自宅がお祭り会場！ 欲望を解放する「ドミノデカ盛り祭」開幕

ドミノ・ピザにて、欲望をまるごと解放させる「ドミノデカ盛り祭」が4月24日（金）〜5月10日（日）の期間限定で開催されます。

大注目のメインは、なんといっても新登場の「ほぼ1kgからあげ」（2399円） 。Lサイズのピザボックスを開けると、通常の約5倍にもなるジューシーなからあげが山盛りで登場します！

さらに過去の販売で大反響を呼んだ、直径約40cmにコップ約10杯分のモッツァレラを敷き詰めた「ほぼ1kgウルトラチーズ」（6900円）や、食べても減らないと話題の「ほぼ1kgポテト」（1499円）も見逃せません。

物価高や渋滞のストレスを吹き飛ばす圧倒的ボリュームで、GWを思いっきり楽しみましょう！

※価格は全て税込価格

（以下、プレスリリースより）

ドミノ・ピザ、ほぼ1kgのチーズ・からあげ・ポテト登場 大人もお子さまも大仰天「ドミノデカ盛り祭」4月24日（金）より期間限定で開幕！

〜GWは長〜い渋滞より、“ほぼ1kg”で欲望解放！〜

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン（代表取締役兼CEO：ディーター・ハーベル、本社：東京都品川区、以下：ドミノ・ピザ）が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、2026年4月24日（金）〜5月10日（日）までの期間限定で、「ドミノデカ盛り祭（まつり）」を開催します。

なお、4月24日（金）〜4月26日（日）は、ドミノ・ピザ公式オンライン及びアプリからに限りご注文いただけ、4月27日（月）以降は、電話・店頭注文も可能となります。

今年のゴールデンウィークは、物価高の影響で節約志向が高まると同時に、例年通り高速道路では長距離に及ぶ渋滞が予測されるなど、移動に時間とストレスがかかることが見込まれています。

そんな“我慢”と“解放”が入り混じるこのタイミングに、あなたの欲望をまるごと解放させるドミノ自慢のデカ盛りシリーズが期間限定で復活！

過去に販売して大好評だった「ほぼ1kgウルトラチーズ」「ほぼ1kgポテト」に加え、新登場の「ほぼ1kgからあげ」まで、圧倒的ボリュームのラインナップ！独り占めしてもよし、仲間とシェアしてもよし、お手軽にお祭り気分が楽しめます。今年のゴールデンウィークは、自宅でデカ盛り祭しませんか！

物価高でも思いっきり楽しみたい！とろ〜りチーズ、ジューシーなからあげ、ホクホクポテトがほぼ1kg！GWは、大人もお子さまも仰天のデカ盛りで欲望を解き放ってください！

新年度や新生活の環境変化に追われてきた日々も、ようやくひと段落。慣れない毎日に気を張り続けてきた分、どこかに溜まった疲れやストレスを感じている方も多いのではないでしょうか。

そんな日常に一区切りをつけて訪れるのが、待ちに待ったゴールデンウィーク。昨今の物価の上昇や混雑を考えると、「遠出は控えたい」「できるだけ出費は抑えたい」と感じるのもまた本音。

一方で、ゆっくり休みたい、好きなものを思いっきり食べて、気の合う人と笑って、気兼ねなく楽しみたい！そんな気持ちが一気に高まる特別な期間。だからこそ、ドミノ・ピザはこの連休を「欲望を解放する日」に変えます。

「ドミノデカ盛り祭」で商品をご注文いただければ、準備に手間をかけず、渋滞に巻き込まれることもなく、デリバリーの注文をして30分ほど待つだけで自宅がお祭り会場に！さあ、どの1kgで欲望を解放する？

■コップ約10杯分のとろ〜りチーズ「ほぼ1kgウルトラチーズ」

2019年の発売以降、爆発的な人気でレギュラー化を果たしながらも、2025年に惜しまれつつ終売となった本商品が期間限定で復活！

「ほぼ1kgウルトラチー ズ」の魅力は、直径約40cmのXLサイズ！そして、270mlのコップ約10杯分にもなる焼成前1kgという圧倒的なチーズ量。

ドミノ・ピザこだわりのモッツァレラチーズを、これでもかと贅沢にトッピングし、焼き上げた瞬間からあふれ出す香りと、とろけるような口どけが食欲を一気に加速させます。ひと口頬張れば、チーズ、チーズ、そしてまたチーズ。チーズのみを使用した、“チーズ欲”を満たす一枚。「ほぼ1kgウルトラチーズ」の他にも、「ウルトラチーズM（約500ｇ）」、「ウルトラチーズL（約700ｇ）」の３サイズを同時発売します。

■食べ盛りのお子さんもきっと大満足「ほぼ1kgからあげ」

今回の「ドミノデカ盛り祭」で新たに登場するのが、ドミノ・ピザ自慢のジューシーからあげを、どデカく楽しめる「ほぼ1kgからあげ」。

その名の通り、通常の約5倍という圧巻のボリュームでご提供します。箱を開けた瞬間に広がる香ばしい香り、そして目に飛び込んでくる圧倒的な量感。Lサイズのピザボックスを開けると、そこにあるのはピザではなく、山盛りのからあげ。外はカリッと、中はジューシー。

ひと口かじれば肉汁があふれ出し、次から次へと手が伸びてしまう、やみつきの味わい。お子さまのおやつ、夜ご飯のおかず、お酒のおつまみにもなるジューシーからあげは、大人からお子さままで大満足いただけること間違いありません！

■食べても食べても減ったように見えない？「ほぼ1kgポテト」

2020年に期間限定で登場し、その圧倒的なボリュームと満足感で話題を呼んだ「ほぼ1kgポテト」も、ゴールデンウィークに期間限定復活！

通常の約５倍のポテトフライは、食べても食べても減ったように感じないほどのボリューム。ドミノ・ピザのポテトフライは、皮つきのポテトを大きくカットすることで、厚みがあり、ほくほく、サクッとした食感に仕立てているので、じゃがいも本来の味をお楽しみいただけます。​デカ盛りの見た目に驚いた後は、シンプルにポテトの味わいを楽しむもよし、別添えでご購入いただける「ケチャップ」や「BBQソース」で味変しながら楽しむもよし！家にあるはちみつやソースで味わうもよし！みんなでシェアしても、たっぷりとお楽しみください！

「ドミノデカ盛り祭」概要

開催期間：2026年4月24日（金）〜2026年5月10日（日）

内容：「ほぼ1kgウルトラチーズ」「ほぼ1kgからあげ」「ほぼ1kgポテト」「ウルトラチーズM（約500ｇ）」「ウルトラチーズL（約700ｇ）」の期間限定発売

注文方法：

4月24日（金）〜4月26日（日）は、ドミノ・ピザ公式オンライン及びアプリからに限りご注文いただけます。

4月27日（月）〜5月10日（日）は、ドミノ・ピザ公式オンライン注文に加え、電話・店頭注文が可能となります。

価格：

【ほぼ1kgウルトラチーズ】

＜デリバリー＞6,900円 ＜お持ち帰り半額™＞3,450円

【ウルトラチーズM（約500ｇ）】

＜デリバリー＞ 3,900円 ＜お持ち帰り半額™＞ 1,950円

【ウルトラチーズL（約700ｇ）】

＜デリバリー＞ 5,100円 ＜お持ち帰り半額™＞ 2,550円

【ほぼ1kgからあげ】

＜デリバリー・お持ち帰り＞2,399円

【ほぼ1kgポテト】

＜デリバリー・お持ち帰り＞1,499円

※焼成前後で重量が変動するため「ほぼ」と表記しています。

※本リリース内の価格はすべて税込み表記です。

※その他の割引・クーポン・特典との併用はできません。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。

※一部店舗ではご利用いただけない場合がございます。

国内シェアNo.1、宅配ピザのパイオニア

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして、1985年9月30日にその歩みをスタートしました。

以来、宅配専用バイク、ネット注文、ピザトラッカー、スマホアプリなどの革新や、1枚で4種類の味が楽しめる「クワトロ・ピザ」をはじめとした新しいピザの提案を続け、宅配ピザチェーン業界を牽引し、2025年9月に創業40周年を迎えました。これからもお客様が幸せを感じる「いい日」を、もっとハッピーにするお手伝いを目指し、一枚一枚想いをこめて焼き上げているピザで、皆さまにしあわせをお届けします。