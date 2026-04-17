任天堂が続伸。全体下げ相場に逆行し主力大型株としては異色の強さを発揮している。同社は前日１６日に「ニンテンドースイッチ」用のシミュレーションゲーム「トモダチコレクションわくわく生活」を発売したが、好調な出足となっているとの見方が出ている。株価は３月１６日に１万４３５円の戻り高値をつけた後は漸次下値を探る動きとなり、今週明け１３日には８１３２円の年初来安値をつけたばかりだった。