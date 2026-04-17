商船三井が底堅い動きとなっている。この日、ＩＮＰＥＸ１００％子会社ＩＮＰＥＸシッピングと、新造ＬＮＧ船の長期用船契約を締結したと発表しており、好材料視されている。同船は環境負荷低減装置を搭載し従来型のＬＮＧ船と比較して燃費性能及びＧＨＧ（温室効果ガス）排出削減に優れた仕様を採用したのが特徴で、ＩＮＰＥＸグループと締結した初の長期用船契約に従事するＬＮＧ船となる。 （注）タイトル末尾の「◇