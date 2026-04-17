Ｇｌｏｂｅｅが後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろに、ＡＩ英語学習アプリ「ａｂｃｅｅｄ（エービーシード）」において、「大学入学共通テスト」の英語対策に特化したオリジナル教材「ａｂｃｅｅｄオリジナル大学入学共通テスト過去問題集〈英語〉」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。 同教材には、大学入学共通テストの２３～２５年度の本試験を収録しており、リ&#