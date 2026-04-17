フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』で、念願の初共演を果たす北村匠海と神木隆之介。本作は、福井県の若狭水産高校を舞台に、新米教師・朝野峻一（北村匠海）と生徒たちが「自作のサバ缶を宇宙へ飛ばす」という壮大な夢に挑む実話に基づいた物語。JAXAの全面協力のもと、宇宙日本食開発という高い壁に立ち向かう。夢を諦めない情熱と、世代を超えて受け継がれる絆を描いた、この春一番胸を熱くする青春人間ドラマだ。