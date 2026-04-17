関西テレビは17日、昼の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）において、京都府南丹市で発生した児童死体遺棄事件を報じた際、検察庁に入る容疑者として放送した映像が、事件とは全く無関係の人物であったと発表。公式サイトで訂正とお詫びを行った。同局は公式サイトで「4月16日放送のニュース情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』について訂正とお詫びです」とし「京都・南丹市で起きた児童死体遺棄事件の放送