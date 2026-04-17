マルヤナギ小倉屋は「おいしい蒸し豆」の累計出荷数が3億食を突破したのを記念し、特設サイトを公開した。イベントやキャンペーンの案内、蒸し豆ファンの応援メッセージなどを掲載している。同商品は04年に発売。健康志向を受け成長を続け、19年には蒸し豆の市場が水煮豆を超えた。その後もヘビーユーザー向けの大容量を発売したほか、昨年は大阪・関西万博の会場で蒸し豆を使った「未来のおにぎり」を提供するなど、市場の拡