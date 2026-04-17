タレントの中川翔子さんは4月17日、自身のInstagramを更新。双子の兄弟が互いを認識し始めた様子を公開しました。【写真】双子を同時に抱っこする中川翔子「寝癖かわゆー」中川さんは「今日はお兄ちゃん多めスペシャル！ますますニコニコお兄ちゃんここ数日お互いを認識してまたなにか話したりしてます」「穏やか優しいお兄ちゃんがおもちゃで遊んでいたら弟くんがやってきてお兄ちゃんのおもちゃ取ろうとしてとれずに泣い