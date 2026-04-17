「可愛すぎてやばい」中川翔子、双子がおもちゃ取り合い？ 後ろ姿を公開！ 「譲らないお兄ちゃん」
タレントの中川翔子さんは4月17日、自身のInstagramを更新。双子の兄弟が互いを認識し始めた様子を公開しました。
【写真】双子を同時に抱っこする中川翔子
双子の息子を同時に抱っこする自身の姿や、息子たちがおもちゃで遊ぶ後ろ姿のツーショットなどが見られます。とてもかわいらしいです。
コメントでは「二人でなに喋ってるのかなぁ」「もう２人の世界が出来てきているんですね！」「ツインズ抱っこママ大変ですね」「お兄ちゃんの大きなおめめ可愛い」「まだまだ土踏まずが出来てないあんよが可愛い過ぎる」「大きくなりましたねー」「寝癖かわゆー」「可愛すぎてやばいです」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】双子を同時に抱っこする中川翔子
「寝癖かわゆー」中川さんは「今日はお兄ちゃん多めスペシャル！ますますニコニコお兄ちゃん ここ数日お互いを認識してまたなにか話したりしてます」「穏やか優しいお兄ちゃんが おもちゃで遊んでいたら弟くんがやってきて お兄ちゃんのおもちゃ取ろうとして とれずに泣いた弟くん 意外に大事な場面は譲らないお兄ちゃん おもしろくなってきた双子！」などとつづり、18枚の写真と2枚の画像を投稿。
コメントでは「二人でなに喋ってるのかなぁ」「もう２人の世界が出来てきているんですね！」「ツインズ抱っこママ大変ですね」「お兄ちゃんの大きなおめめ可愛い」「まだまだ土踏まずが出来てないあんよが可愛い過ぎる」「大きくなりましたねー」「寝癖かわゆー」「可愛すぎてやばいです」と、絶賛の声が寄せられました。
「絵日記が単行本になります！」また「絵日記が単行本になります！しょこたんの子育てクエスト ママLV.1 表紙が解禁！キラキラピンクになります！かわいい！」と、書籍の表紙も公開した中川さん。「5/1発売！未発表ページに帝王切開出産、流産、不妊治療、双子の日々色々たくさん描きました！」とのことです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)