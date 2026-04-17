アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の熊崎晴香（２８）と相川暖花（２２）が映画「人はなぜラブレターを書くのか」（１７日から全国公開）に感動の涙をこぼした。名古屋で行われた試写会に参加した２人は「久しぶりにこんなに泣きました。感情が動かされる映画でした」（相川）「涙が止まりませんでした。本当に毎日毎日を大切に過ごしたいって改めて思いました」と目を真っ赤にしながら語った。この映画は２０００年３月８日に発