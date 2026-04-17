約12年ぶりに復活！ 発売前に実車展示！日産は、2026年4月15日から20日までの期間、日産グローバル本社ギャラリー（横浜市西区）において、ミッドサイズSUVである新型「ムラーノ」の実車を特別展示しています。今回の展示は単なる新型車のお披露目にとどまらず、同社が掲げる今後の方向性とも密接に関係しています。【画像】超カッコイイ！ これが“12年ぶり復活”する日産の新たな「高級“四駆SUV”」です！ 画像を見る！（30