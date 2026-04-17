約12年ぶりに復活！ 発売前に実車展示！

日産は、2026年4月15日から20日までの期間、日産グローバル本社ギャラリー（横浜市西区）において、ミッドサイズSUVである新型「ムラーノ」の実車を特別展示しています。

今回の展示は単なる新型車のお披露目にとどまらず、同社が掲げる今後の方向性とも密接に関係しています。

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同月14日に発表された日産の長期ビジョン「モビリティの知能化で、毎日を新たな体験に」では、AIを軸とした車両開発の加速が明確に打ち出されました。

AIディファインドビークル（AIDV）を中核に据え、運転支援と車内体験の双方を進化させることで、移動時間そのものの価値を引き上げる狙いです。

CEOのイヴァン・エスピノーサ氏は、今後の製品開発において安全性や信頼性に加え、より直感的でシームレスな体験を提供していく方針を示しています。

こうしたビジョンのもとで進められているのが、商品ポートフォリオの再構築です。モデル数を56から45へと整理しつつ、各車種の役割を明確化することで、開発効率と収益性の向上を図ります。

また、日本・米国・中国をリード市場と位置づけ、それぞれの市場特性を活かした商品投入と技術展開を進めることで、グローバルでの競争力強化を目指しています。

その具体例として注目されるのが、ムラーノの日本市場への再導入です。同年3月17日には、ムラーノを日本に導入し、2027年初頭から販売を開始する予定であると発表しました。

かつて国内でも展開されていたモデルが、約12年ぶりに日本市場でも復活する形となり、SUVラインナップの拡充という点でも重要な一手といえます。

ムラーノは2002年に初代が登場して以来、北米市場を中心に独自のポジションを築いてきたクロスオーバーSUVです。

デザイン性と快適性を重視したモデルとして評価され、日本でも2004年から2015年まで販売されていました。

現行モデルは2025年に登場した4代目で、近年のデザイントレンドを取り入れながら、より洗練されたスタイリングへと進化しており、既にアメリカ市場で展開されています。

エクステリアは、ワイド感を強調したフロントマスクとシャープな超薄型LEDヘッドライトが特徴で、リアには横一文字のテールランプを採用。全体として都会的かつ先進的な印象に仕上げられています。

一方でインテリアは、見晴らしの良さと開放感を重視した設計がなされ、質感の高い素材使いと相まって上質な空間を演出しているのが特徴です。

注目すべきは先進装備の充実です。アメリカ市場向けのモデルでは「プロパイロットアシスト2.1」は高速道路でのハンズオフ走行に対応し、ステアリング操作や加減速を車両側が制御します。

さらに車線変更支援機能も備え、長距離移動時のドライバー負担を大きく軽減します。インフォテインメントではデュアル12.3インチディスプレイを採用し、Google機能を内蔵することでナビゲーションや音声操作の利便性を高めています。

パワートレインには2リッターVCターボエンジンを搭載し、9速ATとの組み合わせによりスムーズで力強い走行性能を実現しています。

加えて全車にインテリジェントAWDを標準装備することで、日常からロングドライブまで幅広いシーンに対応します。

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今回の実車展示は、新型ムラーノを日本市場での発売に先駆けて実際に確認できる機会となっています。

さらに会場では、同期間中に中国市場向けのミドルクラスEV SUV「NX8」や、日産が北米で展開している「インフィニティ」からは2026年3月に発表されたばかりのファストバックSUV新型「QX65」も展示されており、多彩なラインナップを一度に確認できる点も見どころといえるでしょう。