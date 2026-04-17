＜JMイーグルLA選手権初日◇16日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞パット数は33。渋野日向子は2バーディ・3ボギーの「73」で初日を終えた。伸ばし合いの展開で、1オーバーは107位タイ。3桁順位でのスタートに肩を落とした。【写真】出遅れで唇を突き出す渋野日向子岩井千怜が9アンダーで首位に立っているのを確認しながら、午後組でティオフ。2番で3パットのボギーが先に来た。そこからパーを並べ続