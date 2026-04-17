本日4月17日（金）放送の『ミュージックステーション』には、7組のアーティストが登場。M!LKは『爆裂愛してる』『好きすぎて滅！』の2曲をパフォーマンスする。【写真】M!LK、CHEMISTRY、ano…本日出演のアーティスト7組メジャー8thシングルにして初の両A面シングル『爆裂愛してる / 好きすぎて滅！』を2月18日に発売したM!LK。大ヒット中の2曲をパフォーマンスすることについて、「芯から明るい2曲を披露させていただくので、その