『Mステ』にTV初披露パフォーマンス含む豪華7組が登場！CHEMISTRYは安室奈美恵の名曲をカバー

本日4月17日（金）放送の『ミュージックステーション』には、7組のアーティストが登場。

M!LKは『爆裂愛してる』『好きすぎて滅！』の2曲をパフォーマンスする。

【写真】M!LK、CHEMISTRY、ano…本日出演のアーティスト7組

メジャー8thシングルにして初の両A面シングル『爆裂愛してる / 好きすぎて滅！』を2月18日に発売したM!LK。

大ヒット中の2曲をパフォーマンスすることについて、「芯から明るい2曲を披露させていただくので、その時間日本で1番元気な人たちになれるように頑張ります」と山中柔太朗。

吉田仁人は「かなり気合が入っています。楽しみにしていてください」、佐野勇斗も「Mステ限定のパフォーマンスをするかもしれないので、期待していてくださるとうれしいです」と期待を込めた。

また、曽野舜太は「『爆裂アゲアゲで滅！』って言いたくなるくらい、全力でパフォーマンスさせていただきます！ぜひ楽しみにしていてください」、塩粼太智も「今のM!LKを存分に楽しんでもらえると思いますので、頑張ります」とコメントを寄せた。

◆CHEMISTRYが5年ぶり出演！

デビュー25周年を迎えたCHEMISTRYが5年ぶりにMステ出演。

2001年のデビューシングル『PIECES OF A DREAM』と安室奈美恵の名曲カバー『Baby Don’t Cry』を披露する。

そして純烈の弟分グループとして、4月8日に1stシングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』でメジャーデビューしたモナキのインタビュー映像も。TikTokを中心に人気を集めているモナキの音楽番組初インタビュー映像に注目だ。

ほかにも、anoは自身が主演を務めるドラマの主題歌『愛晩餐』を。乃木坂46は5期生・池田瑛紗がセンターを務める『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』を披露。HYDEは最新シングル『THE ABYSS』をテレビ初披露する。

羊文学は柳楽優弥主演のNetflixシリーズ『九条の大罪』の主題歌『Dogs』を。緑黄色社会は話題のドラマ主題歌『章』をテレビ初披露する。

◆出演アーティスト

ano：『愛晩餐』

CHEMISTRY：『PIECES OF A DREAM』『Baby Don’t Cry』

乃木坂46：『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』

HYDE：『THE ABYSS』

羊文学：『Dogs』

M!LK：『爆裂愛してる』『好きすぎて滅！』

緑黄色社会：『章』