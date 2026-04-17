日本バスケットボール協会（JBA）は4月16日、5月から9月にかけて行われる「FIBA 3×3ウィメンズシリーズ2026」および、6月1日よりポーランド・ワルシャワで開幕する「FIBA 3×3ワールドカップ2026」に向けた3×3女子日本代表のロスター登録選手6名を発表した。本ロスターの中から出場メンバー4名を都度選考し、各大会へ臨む。 「FIBA 3×3ワールドカップ2026」は、6月1日か