『FIBA 3×3ワールドカップ2026』に向けた女子代表ロスター発表…初選出の田中平和ら6名

日本バスケットボール協会（JBA）は4月16日、5月から9月にかけて行われる「FIBA 3×3ウィメンズシリーズ2026」および、6月1日よりポーランド・ワルシャワで開幕する「FIBA 3×3ワールドカップ2026」に向けた3×3女子日本代表のロスター登録選手6名を発表した。本ロスターの中から出場メンバー4名を都度選考し、各大会へ臨む。

「FIBA 3×3ワールドカップ2026」は、6月1日から7日にかけて行われ、20チームが参戦する世界大会。過去5大会連続7回目の出場となる日本は、最高位9位（2023年、2025年）の成績を残している。

女子日本代表（FIBAランキング12位）は予選プールDに入り、フランス（同4位）、カナダ（同5位）、ウクライナ（同14位）、リトアニア（同22位）と同組で対戦する。また、5月1日・2日には中国・成都で開催される「FIBA 3×3ウィメンズシリーズ2026」の開幕戦にも出場し、世界での戦いをスタートさせる。

今回、ロスターに選出されたのは、代表初選出となった田中平和（トヨタ自動車アンテロープス）を筆頭に、桂葵（トヨタ紡織サンシャインラビッツ／ZOOS）、宮下希保（富士通レッドウェーブ）、高橋未来、野口さくら（ともにアイシンウィングス）、鶴見彩（MAURICE LACROIX）の計6名。

チームは4月21日から強化合宿を実施。新たにスキルコーチやスポーツパフォーマンスコーチ、アナリストなどを迎えた専門スタッフ体制で強化活動を推し進め、世界で勝ち切る日本代表を目指す。

◆■「FIBA 3×3ウィメンズシリーズ2026」「FIBA 3×3ワールドカップ2026」3×3女子日本代表ロスター登録選手メンバー

▼選手



田中平和（トヨタ自動車アンテロープス／181センチ／24歳）※初選出



鶴見彩（MAURICE LACROIX／165センチ／33歳）



高橋未来（アイシンウィングス／169センチ／24歳）



桂葵（トヨタ紡織サンシャインラビッツ・ZOOS／182センチ／33歳）



宮下希保（富士通レッドウェーブ／178センチ／27歳）



野口さくら（アイシンウィングス／182センチ／25歳）

▼スタッフ



チームリーダー：安部建太朗（JBA）



ヘッドコーチ：前田有香（JBA）



コーチ：伊集南（株式会社デンソー）



スキルコーチ：今田悠太（RISE BASKETBALL）



スポーツパフォーマンスコーチ：永田一紗



アナリスト：福田有利子（トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



アスレチックトレーナー：岡本香織（JBA）



チームマネージャー：稲葉一政（JBA）

【動画】強化を進める3x3女子日本代表