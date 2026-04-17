コパ・コーポレーションが反発している。この日、ベクトル子会社でＴｉｋＴｏｋコマースに特化したライブコマース（東京都港区）と業務提携すると発表しており、好材料視されている。実演販売業界唯一の上場企業で「商品の魅力をわかりやすく伝える」実演販売の強みを有するコパと、ＴｉｋＴｏｋＳｈｏｐ専門運用ノウハウを有するライブコマースの機能が合わさることで、より効果的なライブコマ