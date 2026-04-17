横浜ゴムが４日続伸となっている。同社は１６日の午後３時ごろ、イスラエルに拠点を置く子会社のアライアンス・タイヤ・カンパニーが同国内に保有する固定資産（土地・建物など）を譲渡すると発表。これ引き続き買い手掛かりとなっているようだ。 同社は中期経営計画で安定的なキャッシュフロー創出と資産売却により、財務規律を維持しながら成長投資余力を確保することを掲げており、今回の譲渡はその一環。譲