【動画】堂本剛＆堂本光一「またね」初回盤Cを紹介／【写真】「またね」ジャケット写真＆MVオフショット DOMOTO ELoV-Labelの公式Xが更新され、「またね」初回盤C（LPジャケットサイズ）の開封動画が公開された。スタジオで特典内容を紹介する堂本剛と堂本光一の自然体なやりとりに加え、ラフながら洗練されたヘアとファッションにも注目が集まっている。 ■堂本剛と堂本光一が「またね」初回盤Cの内容を紹介 公開された動画