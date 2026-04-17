堂本剛と堂本光一が貴重な“出会った当初”の写真を公開！「超絶イケメン」「エモすぎて叫んだ」「愛おしさが爆発」「動きがシンクロしてる」と反響殺到

【動画】堂本剛＆堂本光一「またね」初回盤Cを紹介／【写真】「またね」ジャケット写真＆MVオフショット

DOMOTO ELoV-Labelの公式Xが更新され、「またね」初回盤C（LPジャケットサイズ）の開封動画が公開された。スタジオで特典内容を紹介する堂本剛と堂本光一の自然体なやりとりに加え、ラフながら洗練されたヘアとファッションにも注目が集まっている。

■堂本剛と堂本光一が「またね」初回盤Cの内容を紹介

公開された動画では、ふたりがレコーディングスタジオに並んで登場し、「またね」初回盤C（LPジャケットサイズ）を手に特典内容を紹介。

ジャケット写真を見せる場面に加え、出会った当初の写真が多数掲載された部分や、直筆の歌詩カードもエピソードを交えて披露。楽曲の世界観をより深く味わえる内容となっていることが伝わってくる。

堂本剛は、襟足長めのウェーブヘアにドッキングデニムジャケットをまとって登場。個性的なデザインながら、ラフに羽織った着こなしがこなれたムードを漂わせている。

一方の堂本光一は、さらりと流したミディアムヘアにダークトーンのジャケットを合わせたシックな装いを披露。ラフに袖をまくった力の抜けたスタイリングで、落ち着いた雰囲気を見せている。

重厚感のあるレコーディングスタジオを背景に、特典をひとつずつ見せながら紹介していく今回の動画。飾りすぎない表情や自然な距離感からは、長く歩んできたふたりならではの空気感もうかがえる。

ファンからは「めちゃめちゃかわいいふたり」「動きがシンクロしてる」「今が一番かわいくて儚くて美しい」「愛おしさが爆発してる」「エモすぎて叫んだ」「出会った当初のこと大切にしてて尊すぎる」「昔から超絶イケメン」といった声が寄せられている。

■DOMOTO 「またね」ジャケット写真

■DOMOTO 「またね」MVオフショット