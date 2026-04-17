17日13時現在の日経平均株価は前日比572.06円（-0.96％）安の5万8946.28円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は548、値下がりは964、変わらずは59と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は145.82円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＳＢＧ が117.46円、キオクシア が62.65円、中外薬 が24.84円、ファストリ が23.33円と続いている。 プラス寄与度トップはリクル