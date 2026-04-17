17日13時現在の日経平均株価は前日比572.06円（-0.96％）安の5万8946.28円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は548、値下がりは964、変わらずは59と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は145.82円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が117.46円、キオクシア <285A>が62.65円、中外薬 <4519>が24.84円、ファストリ <9983>が23.33円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を29.77円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が26.15円、ベイカレント <6532>が10.22円、任天堂 <7974>が9.79円、信越化 <4063>が9.55円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、サービス、海運、繊維と続く。値下がり上位には証券・商品、非鉄金属、金属製品が並んでいる。



※13時0分4秒時点



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