バイエルン・ミュンヘンにはハリー・ケイン、マイケル・オリーセ、ルイス・ディアスという破壊力抜群のアタッカー陣が揃っているが、同クラブの首脳陣は今年夏に更なる補強を計画しているようだ。ドイツ紙『Bild』によれば、彼らは既に今年夏の移籍市場での獲得候補をリストアップしていて、その中でもニューカッスルのアンソニー・ゴードンに対して特に強い関心を示しているという。同クラブがゴードン獲得に向けた動きを強めてい