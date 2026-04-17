中国の大手テクノロジー企業であるテンセントが開発する汎用マルチモーダル大規模言語モデル(LLM)ファミリー「Tencent HY」から、テキスト・画像・動画からインタラクティブな3Dワールドを生成・再構築・シミュレーションすることができるマルチモーダル世界モデルの「HY-World 2.0」がオープンソース化されました。HY-World 2.0: A Multi-Modal World Model for Reconstructing, Generating, and Simulating 3D Worlds(PDFファイ